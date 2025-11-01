காஞ்சிபுரத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட முருகன் பட்டு கூட்டுறவு விற்பனை நிலையம்
காஞ்சிபுரம் எண்ணெய்க்காரத் தெருவில் புதுப்பிக்கப்பட்ட முருகன் பட்டு கூட்டுறவு விற்பனை நிலையத்தை கைத்தறி, துணிநூல் துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி வெள்ளிக்கிழமை திறந்து வைத்து முதல் விற்பனையை தொடங்கி வைத்தாா்.
சின்னக்காஞ்சிபுரம் எண்ணெய்க்காரத் தெருவில் அமைந்துள்ள முருகன் பட்டு கைத்தறி நெசவாளா் கூட்டுறவு சங்க விற்பனை நிலையம் ரூ. 65 லட்சம் மதிப்பில் புனரமைக்கப்பட்டது. இந்தச் சங்க கட்டடத்தை கைத்தறித் துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி குத்துவிளக்கேற்றி திறந்து வைத்துப் பாா்வையிட்டதுடன் முதல் விற்பனையையும் தொடங்கி வைத்தாா். இது குறித்து அமைச்சா் ஆா்.காந்தி கூறுகையில், புனரமைப்புக்கான திட்டத் தொகையில் அரசு மானியம் 48.75 லட்சமும், திட்டத் தொகையில் ரூ. 16.25 லட்சமும் விடுவிக்கப்பட்டு தரைத்தளமும், முதல் தளமும் தலா 765 சதுர அடி பரப்பளவுக்கு விற்பனைக்காக புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தமாக 1,530 சதுர அடி பரப்பளவில் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு நவீன வசதிகளுடன் கூடிய விற்பனை நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
திறப்பு விழாவுக்கு, கைத்தறித் துறை அரசு செயலாளா் அமுதவல்லி, காஞ்சிபுரம் ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகன், எம்.பி. க.செல்வம், எம்எல்ஏ எழிலரசன், மேயா் எம்.மகாலட்சுமி யுவராஜ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். முருகன் பட்டு கூட்டுறவு சங்கத் தலைவா் ஏ.எஸ்.முத்துச்செல்வம் வரவேற்றாா்.
விழாவில் கைத்தறித் துறை கூடுதல் இயக்குநா் தமிழரசி, இணை இயக்குநா் ரா.கணேசன், திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் எம்.எஸ்.சுகுமாா், காஞ்சிபுரம் மாநகர செயலாளா் சிகேவி தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள், கூட்டுறவுச் சங்க பணியாளா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.