பொருள் தேடுவதை விட அருள் தேடுவதே சிறப்பு: உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி
பொருள் தேடுவதை விட அருள் தேடுவதே சிறப்பு என சென்னை உயா்நீதி மன்ற முன்னாள் நீதிபதி பி.என்.பிரகாஷ் பேசினாா்.
பெரிய காஞ்சிபுரம் மேற்கு ராஜவீதியில் சுக்லயஜூா் வேத சாஸ்திர பாடசாலையில் ஸ்ரீயோகீஸ்வர மகரிஷியின் 116-ஆவது ஜெயந்தி விழாவையொட்டி நவசண்டி மகா ஹோமம், வேத பாட சாலையில் பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்தவா்களுக்கு பட்டம் வழங்கும் விழா ஆகியன நடைபெற்றது.
காளஹஸ்தியை சோ்ந்த சுதாகா் சா்மா தலைமையில் 68 சிவாச்சாரியாா்களால் நவசண்டி மகா ஹோமம் நடத்தப்பட்டது. ஹோமத்தில் மூலிகைகள், பட்டுப்புடவைகள், தங்க திருமாங்கல்யம், வளையல், மூக்குத்தி ஆகியனவும் சமா்ப்பணம் செய்யப்பட்டன. ஹோமத்திற்கு பின்னா் ஸ்ரீயோகீஸ்வர மகரிஷிக்கு சிறப்பு தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன.
இதனைத் தொடா்ந்து பட்டமளிப்பு விழா பாட சாலை அறக்கட்டளையின் தலைவா் பி.கணபதி தலைமையில் நடைபெற்றது. செயலாளா் எஸ்.குமாா், பொருளாளா் ஆா்.வேணுகோபாலன், நிா்வாகி இ.நடராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஆசிரியா்.ஏ.பி.தனஞ்சய கணபாடிகள் வரவேற்றாா்.
நிகழ்வில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி பி.என்.பிரகாஷ் கலந்து கொண்டு பட்டங்களை வழங்கி பேசியது: செயற்கை நுண்ணறிவு நாம் செய்வதை எல்லாம் செய்கிறது. ஆனால் வேதம் படிப்பது என்பது செயற்கை நுண்ணறிவை விட சிறந்தது. வேதம் படிப்பவா்களுக்கு மிகச்சிறந்த எதிா்காலம் உள்ளது.
பொருள் தேடுவதை விட அருளைத் தேடுவது தான் சிறப்பு. உலகளவில் 20 சதவீதம் போ் மன அழுத்தத்திலேயே வாழ்வதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது. வேதம் படித்தால் ஓரளவேனும் மன அழுத்தம் இல்லாமல் வாழ முடியும் என்றாா்.
விழாவில் தேசிய திறந்த வெளிப்பல்கலை. மூலம் 10 ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சி பெற்ற மாணவா்கள் 4 பேருக்கும் மத்திய அரசின் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. வேதப்படிப்பில் முதல் 3 இடங்களைப் பெற்ற ஜி.மோகன், ஜி.மெளலி, புனித் பவன் மூா்த்தி ஆகியோருக்கு கேடயமும், பரிசும் வழங்கப்பட்டது. ஆசிரியா் ஆா்.ரங்கநாதன் நன்றி கூறினாா்.