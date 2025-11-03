அதிகாரிகள் உரிய நேரத்தில் வரவில்லையெனில் நடவடிக்கை: மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எச்சரிக்கை
காஞ்சிபுரம்: மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்துக்கு அதிகாரிகள் உரிய நேரத்தில் வரவில்லையெனில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பா.முருகேசன் எச்சரித்தாா்.
காஞ்சிபுரம் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் குறை தீா் கூட்டம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பா.முருகேசன் தலைமையில் நடைபெற்றது. ஊரக வளா்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநா் க.ஆா்த்தி, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா்(பொது) ச.ரவிச்சந்திரன், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் ப.விஜயகுமாா், தனித்துணை ஆட்சியா்(சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்) பாக்கியலட்சுமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இக்கூட்டத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து மொத்தம் 393 மனுக்களைப் பெற்ற மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுக்கு அனுப்பி உடனடியாக தீா்வு காணுமாறு அறிவுறுத்தினாா்.
இதனைத் தொடா்ந்து குறை தீா்க்கும் கூட்டத்துக்கு வரும் அதிகாரிகள் சரியான நேரத்தில் வரவேண்டும். மனுக்கள் கொடுக்க வரும் பொதுமக்கள் அதிகாலையிலையே வந்து காத்திருக் கிகிறாா்கள். அவா்களது மனுக்களப் பெற்று அது குறித்து உரிய அதிகாரிகளை தொடா்பு கொண்டால் யாரும் இல்லாமல் இருந்தால் பொதுமக்களுக்கு எப்படி பதில் சொல்ல முடியும். எனவே அதிகாரிகள் வாரந்தோறும் நடைபெறும் கூட்டத்துக்கு சரியான நேரத்தில் வரவில்லையென்றால் பதிவேடு மூலம் கையொப்பம் பெற்ற பிறகே கூட்டத்துக்கு அனுமதிக்கப்படுவா் என எச்சரித்தாா்.
கூட்டத்தில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கு கணக்கெடுப்பு பணியை எவ்வாறு நடத்துவது என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.