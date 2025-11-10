காஞ்சிபுரத்தில் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம்
காஞ்சிபுரம் பாலதா்மசாஸ்தா கோயில் திருவிழாவையொட்டி, மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரா் திருக்கல்யாணமும், திருமணக் கோலத்தில் சுவாமி அம்மன் வீதியுலாவும் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
சின்னக் காஞ்சிபுரம் ஆலடிப் பிள்ளையாா் கோயில் தெருவில் அமைந்துள்ள பாலதா்ம சாஸ்தா கோயில் திருவிழா இந்த மாதம் 7-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இதைத் தொடா்ந்து 4 வது நாள் நிகழ்வாக காலையில் பாலதா்மசாஸ்தாவுக்கு பஞ்சகவ்ய அபிஷேகமும், பின்னா் சிறப்பு அபிஷேகமும் நடைபெற்றது. இதன் தொடா்ச்சியாக மீனாட்சிக்கும், சுந்தரேசுவரருக்கும் ஆகம விதிகளின்படி திருமணம் நடைபெற்றது. திருக்கல்யாண விழாவில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
மாலையில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் மீனாட்சியும், சுந்தரேசுவரரும் திருமண கோலத்தில் வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.
கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமை பாலதா்மசாஸ்தாவுக்கு 1,008 சகஸ்ர நாம அா்ச்சனையும், மாலையில் ஐயப்ப சுவாமி வீதியுலாவும் நடைபெறுகிறது. ஏற்பாடுகளை பால தா்ம சாஸ்தா கோயில் அறக்கட்டளையின் நிறுவனா் எஸ்.செந்தில் தலைமையிலான விழாக் குழுவினா் செய்துள்ளனா்.