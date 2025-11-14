கீழ்க்கதிா்ப்பூரில் புறக்காவல் நிலையம் திறப்பு
காஞ்சிபுரம் பாலுசெட்டி சத்திரம் எல்லைக்குட்பட்ட கீழ்கதிா்ப்பூரில் புறக்காவல் நிலையத்தை எஸ்.பி கே.சண்முகம் வியாழக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பாலுசெட்டி சத்திரம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கீழ்க்கதிா்ப்பூரில் தமிழ்நாடு வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புகளில் ஏராளமானோா் வசித்து வருகின்றனா். கடந்த 2021-ஆம் ஆண்ட தொடங்கப்பட்ட இக்குடியிருப்பு பகுதியில் பொதுமக்கள் எளிதில் அணுகும் வகையிலும், பாதுகாப்புக்காகவும், குற்றங்களை தடுக்கவும் புறக்காவல் நிலையம் திறக்கப்பட்டது (படம்).
காஞ்சிபுரம் பயிற்சி டிஎஸ்பி காா்த்திகேயன் முன்னிலை வகித்தாா். காஞ்சிபுரம் டிஎஸ்பி சங்கா் கணேஷ் வரவேற்றாா்.
விழாவில் பேசிய எஸ்.பி. கே.சண்முகம் புறக்காவல் நிலையத்தில் 24 மணி நேரமும் காவலா்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருப்பா் என்றும் பொதுமக்கள் எந்த நேரத்திலும் காவல் துறையினரை தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவித்தாா்.