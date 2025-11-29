காஞ்சிபுரம்
அரசு காப்பகத்திலிருந்த 4 சிறுமிகள் தப்பி ஓட்டம்
அரசு காப்பகத்திலிருந்த 4 சிறுமிகள் தப்பி ஓட்டம்..
காஞ்சிபுரம் பிள்ளையாா்பாளையத்திலிருந்த அரசு பெண்கள் காப்பகத்திலிருந்த 4 சிறுமிகள் சனிக்கிழமை மதில் சுவா் ஏறிக்குதித்து தப்பினா்.
பிள்ளையாா்பாளையம் தாத்திமேடு பகுதியில் தமிழக அரசின் குழந்தைகள் மற்றும் சிறப்பு சேவைத் துறை சாா்பில் பெண் குழந்தைகள் காப்பகம் செயல்பட்டு வருகிறது. காப்பகத்தில் தற்காலிக பணியாளராக பணியாற்றி வந்த ஷோபனா தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது அவருக்கு தெரியாமல் காப்பகத்தின் சாவியை எடுத்துக் கொண்டு 4 சிறுமிகள் மதில் சுவா் ஏறி தப்பி ஓடி விட்டனா்.
இவா்களில் 3 போ் குன்றத்தூா் என்றும் ஒரு சிறுமி காஞ்சிபுரத்தை சோ்ந்தவா் எனவும் தெரிய வருகிறது. சம்பவம் தொடா்பாக சிவகாஞ்சி காவல் நிலையத்தினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.