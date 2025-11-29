செம்பரம்பாக்கம் ஏரி உபரிநீா் திறப்பு: 3,000 கனஅடியாக அதிகரிப்பு
டித்வா புயல் காரணமாக பெய்து வரும் தொடா்மழையால் செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு வரும் நீா்வரத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சனிக்கிழமை உபரிநீா் திறப்பு 3,000 கனஅடியாக உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் உபரிநீா் வெளியேறும் கால்வாயின் கரையோரம் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.
குன்றத்தூா் அருகே செம்பரம்பாக்கம் பகுதியில் சென்னைக்கு குடிநீா் வழங்கும் முக்கிய நீா் ஆதாரங்களில் ஒன்றான செம்பரம்பாக்கம் ஏரி 25.51 சதுர கிலோ மீட்டா் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. ஏரியின் நீா் மட்டம் 24 அடி, ஏரியின் முழுக் கொள்ளளவு 3,645 மில்லியன் கனஅடி. இந்த நிலையில், புயல் காரணமாக பெய்து வரும் தொடா் மழை காரணமாக ஏரிக்கு வரும் நீா்வரத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக உபரிநீா் திறப்பு சனிக்கிழமை பிற்பகல் 2 மணிக்கு வினாடிக்கு 2,000 கனஅடியாகவும், மாலை 6 மணிக்கு வினாடிக்கு 2,500 கனஅடியாகவும், இரவு 8 மணிக்கு வினாடிக்கு 3,000 கனஅடியாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
சனிக்கிழமை நிலவரப்படி செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் மொத்த நீா்மட்ட உயரம் 21.56 அடியாகவும், கொள்ளவு 3,002 மில்லியன் கனஅடியாகவும், நீா்வரத்து வினாடிக்கு 150 கனஅடியாகவும் உள்ளது.
இந்த நிலையில், உபரிநீா் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால், உபரிநீா் வெளியேறும் கால்வாயின் கரையோரம் உள்ளசிறுகளத்தூா், காவனூா், குன்றத்தூா், திருமுடிவாக்கம், வழதலம்பேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.