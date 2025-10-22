காஞ்சிபுரத்தில் மழை நீா் தேக்கம்: பொதுமக்கள் அவதி
காஞ்சிபுரத்தில் தொடா் மழையால் புதன்கிழமை பல இடங்களில் மழைநீா் குளம் போல் தேங்கி நின்ால் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
நகரின் தாழ்வான பகுதிகளான பழைய ரயில்நிலைய சாலை, திருக்காலிமேடு, விளக்கொளிப் பெருமாள் கோயில் தெரு, சங்கூசா பேட்டையில் மழைநீா் குளம் போல தேங்கி நின்றது. காஞ்சிபுரம் ரங்கசாமி குளம் சாலை சந்திப்பில் மழைநீா் முழங்கால் அளவுக்கு தேங்கி நின்ால் பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் அவதிக்கு உள்ளாகினா்.
ரங்கசாமி குளம் செல்லும் வழிகள் ஆக்கிரமிப்பால் அடைக்கப்பட்டிருந்ததால் மழைநீரானது குளத்திற்கு செல்ல முடியாமல் தேங்கி நின்றது. மாமன்ற உறுப்பினா் எஸ்கேபி காா்த்திக் தலைமையில் ஒரு குழுவினா் ஜெசிபி உதவியுடன் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி மழைநீா் செல்லத் தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்தனா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தொடா்ந்து பெய்த மழை மாலை 4 மணி வரை நீடித்தது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதித்தது. அதன் பிறகு மழைப்பொழிவு இல்லை. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அம்மா உணவகத்தின் மேற்கூரைப் பூச்சு விழுந்ததால் சமையல் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன.
மழையளவு (மீ.மீட்டரில்): காஞ்சிபுரம் 26.80, உத்தரமேரூா் 17.60, வாலாாபாத் 57.50, ஸ்ரீபெரும்புதூா்-68.20, குன்றத்தூா் 36.50, ஸ்ரீபெரும்புதூா் 48.40. மொத்த மழையளவு 255, சராசரி மழையளவு 42.50.