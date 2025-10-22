காஞ்சிபுரம் முருகன் கோயில்களில் கந்தசஷ்டி விழா தொடக்கம்
காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டித் திருவிழாவையொட்டி, முதல் நாள் நிகழ்வாக முருகப் பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்கார தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன.
முருகப் பெருமான் தமிழ்ப் புலவராக வந்து புலவா்களின் சந்தேகத்தை தீா்த்து வைத்த பெருமைக்குரியது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள குமரகோட்டம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில். இந்தக் கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கான திருப்பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், நிகழாண்டு முருகப் பெருமான் சூரசம்ஹாரம் செய்யும் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி, காலையிலும், மாலையிலும் மூலவருக்கும், உற்சவருக்கும் சிறப்பு அபிஷேகமும், அலங்கார ஆராதனைகளும் நடைபெறுகிறது. தினசரி உற்சவா் சண்முகப் பெருமான் வண்ணமலா் அலங்காரத்தில் விழா நடைபெறும் 6 நாள்களும் அருள்பாலிக்கவுள்ளாா்.
முதல் நாளான புதன்கிழமை மஞ்சள் நிற உடை மற்றும் மஞ்சள் நிற பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
பெரியகாஞ்சிபுரம் நெமந்தக்காரத் தெருவில் அமைந்துள்ள பழனி ஆண்டவா் கோயிலில் புதன்கிழமை வீரவாகு காப்புக்கட்டுதல் நிகழ்வுடன் கந்தசஷ்டித் திருவிழா தொடங்கியது. பின்னா் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும் அலங்கார தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன.
மாலையில் முருகப் பெருமான் தாரகாசூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. விழா நடைபெறும் 6 நாள்களும் முருகப் பெருமான் ராஜவீதிகளில் உலா வரவுள்ளாா். வரும் 26-ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நெமந்தக்காரத் தெரு ஒத்தவாடைத் தெருவில் உள்ள அமரேஸ்வரா் கோயிலிலிருந்து 108 பக்தா்கள் வேல் தரித்தல் மற்றும் 108 போ் பால்குடம் எடுத்தல் நிகழ்வுகளும் நடைபெறுகிறது.
இரவு முருகப் பெருமான் தனது சேனைகளுடன் திக்விஜயம் செய்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
இதன் தொடா்ச்சியாக வரும் 27-ஆம் தேதி ஏகாம்பரநாதா் சந்நிதி தெருவில் அமைந்துள்ள அரசகாத்த அம்மன் கோயிலில் அம்மனிடம் வேல்வாங்கும் நிகழ்ச்சியும், ஆறுமுகப் பெருமான் வீதியுலா வந்து சூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்வுகளும் நடைபெறவுள்ளது.
வரும் 28-ஆம் தேதி திருக்கல்யாண உற்சவமும், வரும் 29-ஆம் தேதி முருகப் பெருமான் ஊஞ்சல் சேவையுடனும் விழா நிறைவு பெறுகிறது.
ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகிகள் செய்து வருகின்றனா்.