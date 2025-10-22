காஞ்சிபுரம்
கூட்டுறவு இணைப் பதிவாளா் பொறுப்பேற்பு
காஞ்சிபுரம் மண்டல கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் இணைப்பதிவளராக கோ.யோகவிஷ்ணு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
கள்ளக்குறிச்சி கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலையின் இணைப்பதிவாளராக பணியாற்றி வந்த கோ.யோகவிஷ்ணு பணிமாறுதல் பெற்று காஞ்சிபுரம் மண்டல கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கான இணைப்பதிவாளராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டாா்.
புதிய இணைப் பதிவாளருக்கு கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா். இதற்கு முன்பு பணியாற்றிய பா.ஜெயஸ்ரீ திருவள்ளூா் மண்டல இணைப்பதிவாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.