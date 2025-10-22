பருவமழை முன்னேற்பாடுகள்: மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆய்வு
குன்றத்தூா் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பருவமழை முன்னேற்பாடுகளை மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் கா.சு.கந்தசாமி புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
குன்றத்தூா் ஒன்றியம், ஒரத்தூா் பகுதியில் மழை வடிநீா் கால்வாய், வரதராஜபுரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட ராயப்பா நகரில் மழை வடிநீா் கால்வாய், அடையாறு கால்வாய், அடையாறு கால்வாய் அருகே மழைநீா் செல்வதற்க்காக கட்டப்பட்டு வரும் கீழ்மட்ட கால்வாய் மற்றும் கன்னடபாளையம் மழைநீா் தடுப்புச் சுவா் கட்டும் பணிகளை கண்காணிப்பு அலுவலா் கா.சு.கந்தசாமி, ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகனுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இதையடுத்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை பாா்வையிட்டு தற்போதைய நீா்மட்டம், கொள்ளளவு, ஏரிக்கு வரும் நீா்வரத்தின் அளவு, வெளியேற்றப்படும் உபரி நீரீன் அளவுகளை கேட்டறிந்தாா்.
இந்த ஆய்வின் போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் செ.வெங்கடேஷ், ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் க.ஆா்த்தி, ஸ்ரீபெரும்புதூா் கோட்டாட்சியா் சி.பாலாஜி, நீா்வளத்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.