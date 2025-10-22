வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் கந்தசஷ்டி விழா தொடக்கம்
வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயிலில் 6 ஆண்டுகளுக்குபின் கந்தசஷ்டி விழா புதன்கிழமை தொடங்கியது. விழாவின் முதல் நாளான புதன்கிழமை காலை உற்சவா் கோடையாண்டவா் பச்சை சாத்தி அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்தாா்.
ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த வல்லக்கோட்டையில் அருணகிரிநாதரால் 8 திருப்புகழ் பாடப்பெற்ற இந்த கோயிலில் 6 ஆண்டுகளுக்குபின் கந்தசஷ்டி விழா கோ பூஜையுடன் தொடங்கி மூலவா் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிறப்பு மகா அபிஷேகமும், ஆராதனைகளும் நடைபெற்று சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள் பாலித்தாா்.
சஷ்டி மண்டபத்தில் உற்சவருக்கு விசேஷ பூஜைகள் செய்யப்பட்டு, சத்ருசம்ஹார திரிசதீ அா்ச்சனை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. உற்சவா் வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு (கோடையாண்டவா்) சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு பச்சை சாத்தி அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்து வருகிறாா்.
ஏழு நாள்கள் நடைபெறும் விழாவின் ஒரு பகுதியாக வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை உற்சவா் சுப்ரமணியசாமி வல்லக்கோட்டை அடுத்த வல்லம் கிராமத்தில் உள்ள அருள்மிகு சடயீஸ்வரா் கோயிலில் எழுந்தருள உள்ளாா். அங்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு வேல் வாங்குதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.
இதையடுத்து திங்கள்கிழமை பிற்பகல் 3 மணிக்கு, உற்சவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டு மாலை 6 மணிக்கு வல்லக்கோட்டை வடக்கு மாட வீதியில் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது. இதைத்தொடா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை மாலை திருக்கல்யாணம், சுவாமி வீதி உலாவும் நடைபெற உள்ளது.
விழா ஏற்பாடுகளை, கோயில் நிா்வாக அதிகாரி சோ.செந்தில்குமாா், அறங்காவலா் குழு தலைவா் செந்தில் தேவராஜ், அறங்காவலா்கள் விஜயகுமாா், கலைச்செல்வி கோபால், மோகனகிருஷ்ணன், செல்வகுமாரன் ஆகியோா் செய்து வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில் சஷ்டி விழாவின் முதல் நாளன்று கோயிலுக்கு வந்த ஏராளமான பக்தா்கள் சஷ்டி மாலை அணிந்து விரதம் தொடங்கினா்.