காஞ்சிபுரத்தில் 51 ஏரிகள் நிரம்பின: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 381 ஏரிகளில் 51 ஏரிகள் முழுக்கொள்ளவையும், 50 ஏரிகள் 99 சதவீதமும் நிரம்பியதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியைடந்துள்ளனா்.
பலத்த மழை காரணமாக ஏரிகளும், குளங்களும் நிரம்பி வருகின்றன. மாவட்டத்தில் நீா்வளத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் மொத்தம் 381 ஏரிகளில் 51 ஏரிகள் 100 சதவீதமும், 50 ஏரிகள் 99 சதவீதமும்,154 ஏரிகள் 75 சதவீதமும் நிரம்பியிருக்கின்றன.
வாலாஜாபாத் அருகே பழையசீவரம் தடுப்பணையும், காஞ்சிபுரம்- வந்ததவாசி சாலையில் வெங்கச்சேரியில் செய்யாற்றின் குறுக்கேயுள்ள தடுப்பணையும் நிரம்பியுள்ளன.
பழையசீவரம் தடுப்பணையில் 9,471 கன அடியும், செய்யாற்றில் 8,796 கன அடியும் உபரி நீா் வெளியேறி வருகிது. பாலாற்றிலும்,செய்யாற்றிலும் உள்ள தடுப்பணைகள் வழியாக செல்லும் உபரி நீரை கால்வாய்கள் மூலம் பல்வேறு ஏரிகளை நிரப்புவதற்கான பணிகளையும் நீா்வளத்துறையினா் மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
தடுப்பணைகள் நிரம்பி உள்ளதாலும், ஏரிகள், குளங்கள் நிரம்பி வருவதாலும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனா்.