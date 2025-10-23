காஞ்சிபுரம் பழனி ஆண்டவா் கோயிலில் மஞ்சள் நிற பூக்கள் அலங்காரத்தில் சுவாமி.
காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் கோயில்களில் கந்தசஷ்டி திருவிழா

Published on

காஞ்சிபுரம் பழனி ஆண்டவா் கோயில், குமரகோட்டம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில்களில் கந்தசஷ்டியின் 2-ஆவது நாளான வியாழக்கிழமை சண்முகப் பெருமான் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தாா்.

பெரிய காஞ்சிபுரம் நிமந்தக்காரத் தெருவில் உள்ள பழனி ஆண்டவா் கோயிலில் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. வள்ளி,தெய்வானை சமேத சண்முகப் பெருமான் மஞ்சள் நிற பூக்களால் அலங்கரிக் கப்பட்டு பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். மாலையில் புலிவாகனத்தில் முருகப்பெருமான் வீதி உலாவும், சிங்கமுகாசுரன் வதமும் நடைபெற்றது.

காஞ்சிபுரம் குமரகோட்டம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சிறப்பு அபிஷேகமும் அதனைத் தொடா்ந்து வெள்ளிக்கவச அலங்காரமும், தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. வள்ளி,தெய்வானை சமேத சண்முகப் பெருமான் வெள்ளைச்சாத்தி அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். கோயில் அா்ச்சகா் காமேசுவர சிவாச்சாரியா் தலைமையிலான குழுவினா் லட்சாா்ச்சனை செய்தனா்.

