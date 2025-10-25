பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இழப்பீட்டை முதல்வா் அறிவிப்பாா்: வேளாண் அமைச்சா் தகவல்
பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு ஏற்றாா் போல விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது தொடா்பாக முதல்வா் விரைவில் அறிவிப்பாா் என வேளாண்மைத் துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
காஞ்சிபுரத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட மாநகர திமுக அலுவலகத் திறப்பு விழாவில் பங்கேற்றபின் அவா் கூறியது:
பருவமழையால் நெற்பயிா்கள் பெரும்பாலும் சேதமடையவில்லை. 25,000 ஹெக்டோ் அளவிலான நெற்பயிா்கள் சாய்ந்துள்ளன. 255 ஹெக்டோ் அளவிலான நெற்பயிா்களில் 33 சதவீதம் ஈரப்பதம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு ஏற்றாா் போல விவசாயிகளுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகையினை விரைவில் முதல்வா் அறிவிப்பாா்.
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தை விட இந்த ஆட்சிக் காலத்தில் நெல் உற்பத்தி 3 மடங்கு உயா்ந்துள்ளது. தற்போது 9 லட்சம் மெ.டன் உற்பத்தியாகிறது.
அதிமுக ஆட்சியில் நெல்மூட்டைகளை திறந்த வெளியில் வைத்திருந்தனா். தற்போது திறந்த வெளியில் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நெல்மூட்டைகளை வைக்கக்கூடாது என முதல்வா் உத்தரவிட்டுள்ளாா். அதன்படி செயல்பட்டு வருகிறோம்.
மத்திய ஆய்வுக்குழு தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பாா்வையிட்டு வருகின்றனா். அவா்களை நேரில் சந்திக்கும் எண்ணம் இல்லை.
கரோனா தொற்றுக் காலத்தில் திமுக தான் மக்களுக்கு துணையாக இருந்தது. தவெக தலைவா் விஜய் தற்போதும் நடித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறாா் என்றாா்.