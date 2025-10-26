காஞ்சிபுரத்தில் மாநகர திமுக அலுவலகம்: காணொலியில் முதல்வா் திறந்து வைத்தாா்!
காஞ்சிபுரம் மாநகர திமுக அலுவலகத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக சென்னையிலிருந்து திறந்து வைத்தாா்.
காஞ்சிபுரம் மேட்டுத் தெருவில் கேடிஎஸ் மணி மாளிகை என இருந்த திமுக மாநகர அலுவலகம் முற்றிலுமாக புதுப்பிக்கப்பட்டு நுழைவுவாயிலில் முன்னாள் முதல்வா்கள் அண்ணா மற்றும் கருணாநிதி ஆகியோரது மாா்பளவு சிலையுடன் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்தக் கட்டடத் திறப்பு விழா உத்தரமேரூா் எம்எல்வும், கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளருமான க.சுந்தா் தலைமையில் நடைபெற்றது.
கட்டட வளாகத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் உருவச் சிலை, கலைஞா் நூற்றாண்டு அரங்கம், மாநகர கழக அலுவலகம் ஆகியவற்றை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையிலிருந்து காணொலி வாயிலாக திறந்து வைத்தாா்.
திறப்பு விழாக்குகு எம்.பி. க.செல்வம், எம்எல்ஏ சிவிஎம்பி. எழிலரசன், மேயா் எம்.மகாலட்சுமி யுவராஜ், மாவட்ட பொருளாளா் சன்பிராண்டு ஆறுமுகம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மாநகர திமுக செயலாளா் சிகேவி தமிழ்ச்செல்வன் வரவேற்றாா். வேளாண்மைத்துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம், கைத்தறித்துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி ஆகியோா் கலந்து கொண்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட மாநகர திமுக அலுவலகத்தை பாா்வையிட்டு ஏற்பாடுகளை செய்திருந்த மாநகர செயலாளா் தமிழ்ச்செல்வனைப் பாராட்டினா்.
நிகழ்வில் மாநகர அவைத்தலைவா் கே.ஏ.செங்குட்டுவன், துணைச் செயலாளா்கள் வ.ஜெகன்னாதன், ஏ.எஸ்.முத்துச்செல்வன், பி.நிா்மலா, தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் எம்.எஸ்.சுகுமாா் கலந்து கொண்டனா். நிறைவாக நெசவாளா் அணி அமைப்பாளா் மலா்மன்னன் நன்றி கூறினாா்.