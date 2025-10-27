முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் குரூப்-4 தோ்வில் தோ்ச்சி: ஆட்சியா் வாழ்த்து
காஞ்சிபுரம்: முடக்குவாதத்தாதல் பாதிக்கப்பட்டு குரூப்-4 தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்ற பெண்ணுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகன் வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
காஞ்சிபுரம் ஜெம் நகா் ஜெயசங்கா்-தமிழ்ச்செல்வி தம்பதி மகள் ஜெ.காயத்ரி (32). இவா் 4 -ஆம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு எழுந்து நடக்க முடியாத நிலையில் தொடா்ந்து 12 -ஆம் வகுப்பு வரை படித்து தோ்ச்சி பெற்றாா். இவா் அண்மையில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்திய குரூப்-4 தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளாா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் கலைச்செல்வி மோகனை சந்தித்து தோ்ச்சி பெற்ற்கான ஆவணத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுத்து வாழ்த்து பெற்றாா்.
இது குறித்து ஜெ.காயத்ரி கூறுகையில் முடக்கு வாதத்தால் எனது கையும்,கால்களும் செயலிழந்தன. எழுந்த நடக்க முடியாத நிலையில் எப்போதும் எனது தாயாா் தமிழ்ச்செல்வி உதவியுடன் சக்கர நாற்காலியில் தான் பள்ளிக்கு செல்வேன். அண்மையில் அரசுப்பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்திய குரூப்-4 தோ்வில் விடாமுயற்சியுடன் தொடா்ந்து படித்து தோ்வு எழுதினேன். முதல் முயற்சியிலேயே அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்து தோ்வாகியுள்ளேன். வேலையில் சோ்ந்ததும் உளவியல் பட்டப்படிப்பு படிக்க முடிவு செய்துள்ளேன். எனது விடாமுயற்சியும், எனது குடும்பத்தாரின் அதீத ஒத்துழைப்புமே வெற்றிக்கு காரணம்.