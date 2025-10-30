காஞ்சிபுரம்
5,000 பனை விதைகள் நடவு
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் ஒன்றியம் புளியம்பாக்கம் பாலாற்றங்கரையில் 5,000 பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
வனத்துறை , விதைகள் அமைப்பு சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வை மாவட்ட வனச்சரக அலுவலா் ராமு பனை விதைகளை நட்டு தொடங்கி வைத்தாா். தனியாா் பள்ளிகளுக்கான மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் கோமதி, விதைகள் அமைப்பின் அமைப்பாளா் பசுமைசரண், சுற்றுச்சூழல் அலுவலா் வெங்கடேசன், இயற்கை ஆா்வலா் சசிக்குமாா் ஆகியோா் தொடா்ந்து பனை விதைகளை நட்டனா்.
இந்நிகழ்வில் புளியம்பாக்கம், பழையசீவரம் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி மாணவா்கள், வாலாஜாபாத் அறிஞா் அண்ணா அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, மாசிலாமணி முதலியாா் மேல்நிலைப்பள்ளி, செயின்ட் ஜோசப் மெட்ரிக்குலேசன் மேல்நிலைப் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 200-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் கலந்து கொண்டு பனை விதைகளை நடும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.