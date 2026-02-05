நாளைய மின்தடை
நாள்-7.2.26, சனிக்கிழமை
நேரம்-காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை
மின்விநியோகம் தடைப்படும் பகுதிகள்-நீா்க்குன்றம், நெற்குன்றம், சிறுதாமூா், மதூா், அருங்குன்றம், சித்தலப் பாக்கம், வடக்குப்பட்டு, எழிச்சூா், பாலூா், மேலச்சேரி, உள்ளாவூா், பழையசீவரம், வாலாஜாபாத், கிதிரிப் பேட்டை, புத்தகரம், வெண்குடி, கீழ்ஒட்டி வாக்கம்,திம்மராஜம்பேட்டை, ஏகனாம்பேட்டை, புதுப்பேட்டை, நாயக்கன் பேட்டை, கருக்குப்பேட்டை, சீயமங்கலம், பூசிவாக்கம், தாங்கி, களியனூா்,வில்லிவலம், அவளூா், தம்மனூா், அங்கம்பாக்கம், கம்பராஜபுரம், கட்டவாக்கம், வாரணவாசி, தென்னேரி, அகரம், மச்சமேடு, ஊத்துக்காடு, தொள்ளாயி, தேவரியம்பாக்கம், பூதேரி, நத்தா நல்லூா், சங்கராபுரம், புளியம்பாக்கம், சிறுகல், பினாயூா், சீத்தனஞ்சேரி, சாத்தனஞ்சேரி, கரும்பாக்கம், காவடிப்பாக்கம், சிறுமையிலூா், திருமுக்கூடல், ஆணம்பாக்கம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்கள்