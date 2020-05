வேலூா், ராணிப்பேட்டையில் மே 22 முதல் ஜூன் 9 வரை காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தம்

