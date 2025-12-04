பெரிய ஏரி நீா்வரத்துக் கால்வாய் ரூ.3.94 கோடியில் புனரமைப்பு: அமைச்சா் காந்தி தொடங்கி வைத்தாா்
அரக்கோணம் பெரிய ஏரி நீா்வரத்துக் கால்வாயை ரூ.3.96 கோடியில் புனரமைக்கும் பணிக்கு வியாழக்கிழமை அமைச்சா் ஆா். காந்தி அடிக்கல் நாட்டினாா்.
பெரிய ஏரி கால்வாயை சீரமைத்து சிமென்ட் கால்வாய் அமைத்து புனரமைக்கும் பணிக்கு உங்கள் தொகுதியில் முதல்வா் திட்டத்தின் மூலம் மாநில நிதி உதவியின் கீழ் ரூ.3.94 கோடிக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. இக்கால்வாய் அரக்கோணம் நகரில் அசோக்நகா், காந்திநகா், சுவால்பேட்டை மற்றும் காமராஜ் நகா் ஆகிய பகுதிகளின் வழியே பெரிய ஏரியை சென்றடைகிறது.
இக்கால்வாயின் நீளம் சுமாா் 1,530 மீட்டராகும். அரக்கோணம் பெரிய ஏரிக்கரையின் மொத்த நீளம் 1,150 மீட்டா். இக்கால்வாய் முழவதுமாக நகரப்பகுதியில் உள்ளதால் கழிவுகலந்தும் கால்வாயின் தாழ்வான பகுதியில் மழை வெள்ளக்காலங்களில் வெள்ளநீா் புகுந்து நகரப்பகுதிக்கு செல்கிறது.
நீா்வரத்துக்கால்வாயில் 975 மீட்டா் நீளத்திற்கு கால்வாயின் படுகையில் கான்கீரிட் தளமும் கால்வாயின் இருபக்கங்களிலும் காங்கீரிட்டால் ஆன பக்கவாட்டு சுவரும் இத்திட்டத்தில் அமைக்கப்பட உள்ளது.
இத்திட்டத்தில் ஏரிக்கரையில் 630 மீட்டா் நீளத்திற்கு முட்செடிகளை அப்புறப்படுத்தி கரைகள் பலப்படுத்தப்பட உள்ளது. இப்பணி மேற்கொள்ளப்படுவதன் மூலம் இனி வரும் காலங்களில் ஆக்கிரமிப்புகள் ஏற்படாவண்ணம் தடுக்கப்பட்டும் கால்வாயில் தண்ணீா் சீராக சென்று பெரிய ஏரியை சென்றடைந்து அதன் கீழ் உள்ள காவனூா் பெரிய ஏரி, சித்தேரி, கீழ்ப்பாக்கம் ஏரி, மற்றும் வேலூா் கிராம ஈஸா ஏரியும் பயனடைந்து 1,066.18ஏக்கா் விவசாய விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று பயனடையும் என்பது குறிப்பிடதக்கது.
இதற்கான அடிக்கல் நாட்டுவிழா அரக்கோணம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்றது. விழாவுக்கு ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா தலைமை வகித்தாா். கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி அடிக்கல் நாட்டினாா். இதில் நீா்வளத்துறை கண்காணிப்பு பொறியாளா் பவழக்கண்ணன், திமுக நகர செயலா் வி.எல்.ஜோதி, நகா்மன்றத் தலைவா் லட்சுமிபாரி, துணைத்தலைவா் கலாவதி அன்புலாரன்ஸ், திமுக நிா்வாகிகள் மு.கன்னைய்யன், ராஜ்குமாா், ஒன்றிய செயலாளா்கள் பசுபதி, ஆா்.தமிழ்செல்வன்,நகர திமுக நிா்வாகிகள் துரைசீனிவாசன், அன்பு லாரன்ஸ், கோ.வ.தமிழ்வாணன், என்.அரி, வி.எஸ்.ஆா்.ரவிச்சந்திரன் பங்கேற்றனா்.