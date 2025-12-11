ராணிப்பேட்டை
பாஜக தொகுதிப் பொறுப்பாளா் உள்ளிட்ட 3 போ் கைது
ராணிப்பேட்டை சட்டப்பேரவை தொகுதி பாஜக பொறுப்பாளா் உள்ளிட்ட 3 போ் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
ராணிப்பேட்டை தொகுதி பாஜக பொறுப்பாளா் வேலூா் சையது இப்ராஹீம் உள்ளிட்டடோா் விஷாரத்தில் கட்சி நிா்வாகிகளுடன் கலந்தாய்வுக்காக காரில் சென்ாக கூறப்படுகிறது. அங்கு சென்றால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும் என்று கூறி இப்ராஹிம் உள்ளிட்ட 3 பேரை ஆற்காடு- செய்யாறு சாலை அருகே நகர ஆய்வாளா் சசிகுமாா் தலைமையில் போலீஸாா் கைது செய்து தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் வைத்தனா்.
அப்போது அவரை சந்திக்க அனுமதிக்கவேண்டும் என்று வலியுறுத்தி பாஜகவினா் சிறிது நேரம் கோஷம் எழுப்பினா். இந்நிலையில் மாலை அவா்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டனா்.