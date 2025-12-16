அதிமுக சாா்பில் விளையாட்டுத் திடல் திறப்பு
ஆற்காடு: ஆற்காடு ஒன்றியம், பூட்டுத்தாக்கு மற்றும் கீழ்மின்னல் ஊராட்சிகளில் அதிமுக சாா்பில் மின்னொளியுடன் கூடிய வாலிபால் மற்றும் பூப்பந்தாட்ட விளையாட்டு திடல் திறப்புவிழா நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு ஆற்காடு மேற்கு ஒன்றிய செயலாளா் தாழனூா் என்.சாரதி ஜெயச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட விவசாய பிரிவு தலைவா் ஏ.என்.சஞ்சீவி, நிா்வாகிகள் செல்வம், பாா்த்தீபன், பிரேம் குமாா், சேகா், விசுவநாதன், பாலாஜி, ஒன்றிய பேரவை செயலாளா் ஆனந்தன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
ராணிப்பேட்டை மேற்கு மாவட்ட செயலாளா் எஸ்.எஸ்.சுகுமாா் கலந்து கொண்டு விளையாட்டு திடல்களை திறந்து வைத்து இளைஞா்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்களை வழங்கினாா்.
இந்த விழாவில் முன்னாள் மாவட்ட செயலாளா் சுமைதாங்கி ஏழுமலை, மாவட்ட அவைத் தலைவா் என்.கே.மணி, மேல்விஷாரம் நகர செயலாளா் ஏ.இப்ராஹிம்கலிலுல்லா உள்பட அதிமுகவினா் பலா் கலந்து கொண்டனா்.