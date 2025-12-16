ராணிப்பேட்டை
வேன் மோதி மூதாட்டி உயிரிழப்பு
ஆற்காடு அடுத்த திமிரி பாத்திகாரன்பட்டியை சோ்ந்த வெங்கடேசன். இவரது மனைவி சுகுணா(70).
ஆற்காடு: ஆற்காடு அடுத்த திமிரி பாத்திகாரன்பட்டியை சோ்ந்த வெங்கடேசன். இவரது மனைவி சுகுணா(70).
இவா் செவ்வாய்க்கிழமை வீட்டின் எதிரே கலவை செல்லும் சாலையோரத்தில் பால் வாங்குவதற்காக நின்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது அந்த வழியாக வந்த தனியாா் நிறுவனத்தின் வேன் மோதியதில் பலத்த காயம் அடைந்த அவரை மீட்டு ராணிப்பேட்டை தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா்.
அங்கு பரிசோதனை செய்த மருத்துவா்கள் அவா் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் திமிரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.