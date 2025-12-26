தோல் தொழிற்சாலை தொழிலாளி மரணம்: உறவினா்கள் சாலை மறியல்
ஆற்காடு அடுத்த மேல்விஷாரம் பகுதியில் பணிக்குச் சென்ற தனியாா் தோல் தொழிற்சாலை கூலி தொழிலாளி உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து நிவாரணம் கோரி உறவினா்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மேல்விஷாரம் நகராட்சி கத்தியவாடி சாலை பகுதியில் வசித்து வந்தவா் ராஜா(56). இவருக்கு மனைவி மற்றும் 3 மகள், 1 மகன் உள்ளனா். இவா் அதே பகுதியில் உள்ள தனியாா் தோல் தொழிற்சாலையில் தினக்கூலி அடிப்படையில் வேலை செய்து வந்துள்ளாா். இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை காலை வேலைக்குச் சென்ற நிலையில் அங்குள்ள தோல் கழிவு தொட்டியை சுத்தம் செய்தபோது மயக்கம் அடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவரை மீட்டு மேல்விஷாரம் நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு கொண்டு சென்ற நிலையில், அங்கு அவரைப் பரிசோதனை செய்த மருத்துவா்கள், ராஜா ஏற்கெனவே அவா் உயிரிழந்துவிட்டதாக தகவல் தெரிவித்ததை தொடா்ந்து சடலத்தை தொழிற்சாலைக்கு கொண்டு வந்து பின்பு அவரின் குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனா்.
இதனால் அதிா்ச்சி அடைந்த குடும்பத்தினா் மற்றும் உறவினா்கள் அங்கு சென்று மூடப்பட்டிருந்த தொழிற்சாலை நுழைவு வாயில் முன்பு சடலத்தை வைத்து மேலாக உரிய நிவாரணம் வழங்கவேண்டும் என்று வலியுறுத்தி மேல்விஷாரம்- கத்தியவாடி சாலையில் தரையில் அமா்ந்து 1 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த ராணிப்பேட்டை காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் வெங்கிடகிருஷ்ணன், ஆற்காடு நகர ஆய்வாளா் அசோக் தாமஸ்துரை மற்றும் போலீஸாா், மேல்விஷாரம் நகா்மன்றத் தலைவா் குல்சாா் அஹமது, நகர திமுக செயலாளா் இமாயூன், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ராணிப்பேட்டை மத்திய மாவட்ட செயலாளா் சீ.மா.ரமேஷ்கா்ணா, மாவட்ட செய்தி தொடா்பாளா் ப.சசிகுமாா் உள்ளிட்டோா் நேரில் சென்று பேச்சு நடத்தி, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு உரிய நிவாரணத்தொகை வழங்க ஏற்பாடு செய்தனா்.
இதையடுத்து, போராட்டம் கைவிடப்பட்டு சடலத்தை உடற்கூறு ஆய்வுக்கு போலீஸாா் கொண்டு சென்றனா்.
மேலும் சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.