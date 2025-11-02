பைக்குகள் திருடிய இருவா் கைது
அரக்கோணத்தில் இருசக்கர வாகனங்களை திருடியதாக 2 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
அரக்கோணம் நகரில் தொடா்ந்து மோட்டாா் சைக்கிள்கள் திருடு போவதாக வந்த புகாா்களை தொடா்ந்து காவல் ஆய்வாளா் அசோகன் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
இப்படையினா் அரக்கோணம், சோளிங்கா் சாலையில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது சந்தேகத்துக்கிடமான முறையில் பைக்கில் வந்த இருவரிடம் விசாரணை நடத்தியதில் அவா்கள் இருவா், வேலூா் மாவட்டம், போ்ணாம்பட்டை சோ்ந்த சந்துரு, ராகவேந்திரன் என்பதும் இருவரும் இணைந்து அரக்கோணம் பகுதியில் மோட்டாா் பைக் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்கள் தெரிவித்த இடத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 9 பைக்குகளை பறிமுதல் செய்தனா். தொடா்ந்து கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.