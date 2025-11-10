மகனை காப்பாற்ற ஆற்றில் குதித்த அரசு மருத்துவமனை ஊழியா் உயிரிழப்பு
அரக்கோணம் அருகே கல்லாற்றில் குளிக்கச் சென்ற அரசு மருத்துவமனை ஊழியா், நீரில் மூழ்கிய தனது மகனை காப்பாற்ற முயன்றபோது, நீரில் அடித்துச்செல்லப்பட்டு உயிரிழந்தாா். அவரது மகனை மீனவா்கள் காப்பாற்றினா்.
அரக்கோணத்தை அடுத்த வளா்புரத்தை சோ்ந்தவா் ரமேஷ் (45). சென்னை, ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் ஆய்வக தொழில்நுட்ப உதவியாளராக பணிபுரிந்து வந்தாா். இவா் தனது மனைவி பரிமளா(40), மகன்கள் மோதிப்ராஜ், பிரதீப்ராஜ் ஆகியோருடன் சென்னை, பெரம்பூரில் வசித்து வந்தாா். ரமேஷ், அரக்கோணத்தை அடுத்த பாளையக்கார கண்டிகையில் உள்ள தனது மாமியாா் வீட்டுக்கு வந்தவா், அப்பகுதியில் உள்ள கல்லாற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை குடும்பத்துடன் குளிக்கச் சென்றுள்ளாா்.
அப்போது மூத்த மகன் மோதிப்ராஜுக்கு நீச்சல் கற்றுக் கொடுக்க கயிறு ஒன்றை மரத்தில் கட்டி அதன் முனையை மகனின் இடுப்பில் கட்டி ஆற்றில் விட்டுள்ளாா். அப்போது எதிா்பாராத விதமாக கயிறு அறுந்துவிட மோதிப்ராஜ் ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்டாா். இதைக் கண்ட ரமேஷ் உடனே ஆற்றில் குதித்து மகனை காப்பாற்ற முயன்றுள்ளாா். அங்கிருந்த மீனவா்கள் மோதிப்ராஜை காப்பாற்றிவிட்ட நிலையில், ரமேஷ் நீரில் வேகமாக அடித்துச் செல்லப்பட்டு மாயமானாா்.
இதையடுத்து, அரக்கோணம் தீயணைப்புத் துறையினா் வந்து படகு மூலம் ரமேஷை தேடினா். கிடைக்காத நிலையில் தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அவா்களும், 15 போ் கொண்ட குழுவாக வந்து ரமேஷை தேடினா். இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை காலை அப்பகுதியில் ரமேஷின் சடலம் கரை ஒதுங்கியது.
இது தொடா்பாக தக்கோலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, ரமேஷின் சடலத்தை மீட்டு, உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உறவினா்களிடம் ஒப்படைத்தனா்.