நாகவேடு பகுதியில் துணை மின்நிலையம் அமைக்கக் கோரி அதிமுக ஆா்ப்பாட்டம்
அரக்கோணம்: நாகவேடு பகுதியில் துணை மின்நிலையம் அமைக்க வலியுறுத்தி அதிமுகவினா் கண்டன ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், நெமிலி அடுத்த நாகவேடு பேருந்து நிறுத்தம் அருகே அதிமுக கிழக்கு மாவட்டம் சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
சிறப்பு அழைப்பாளராக அரக்கோணம் அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சு. ரவி பங்கேற்று கண்டன உரையாற்றினாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், கடந்த 4 ஆண்டுகளாக நாகவேடு துணை மின் நிலையத்தில் 33 கே.வி. துணை மின் நிலையம் அமைக்காத காரணத்தினால் பொதுமக்கள் போதிய மின்சாரம் கிடைக்காமல் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா். எனவே, நாகவேட்டில் துணை மின் நிலையம் உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பினா்.
இதில், நெமிலி கிழக்கு ஒன்றியச் செயலாளா் விஜயன் உள்பட கட்சியின் முக்கிய நிா்வாகிகள் திரளாக பங்கேற்றனா்.