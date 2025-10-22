ராணிப்பேட்டை
கலவையில் பலத்த மழை
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், கலவையில் அதிக பட்சமாக 99.4 மி. மீ மழை பதிவாகியுள்ளது.
வங்கக் கடலில் ஏற்பட்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தொடா்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் நீா்நிலைகள் நிரம்பி உள்ளன.
இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை காலை முதலே தொடா்ந்து மழைபெய்த நிலையில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் கலவையில் அதிக பட்சமாக 99.4 மி.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது .
மாவட்டத்தில் பதிவாகியுள்ள மழையளவு:
ராணிப்பேட்டை 72 , பாலாறு அணைக்கட்டு 47, வாலாஜாபேட்டை 64.4, அம்மூா் 46.7, ஆற்காடு 88..3, அரக்கோணம் 76.4, மின்னல்45, காவேரிப்பாக்கம் 28, பனப்பாக்கம் 42.8, சோளிங்கா்48.2, கலவை 99.4, மொத்தம் 657.6 மி .மீ மழை பதிவாகியுள்ளது.