குடியாத்தம் அருகே நிரம்பி வழியும் வளத்தூா் ஏரி
ராணிப்பேட்டை

குடியாத்தம் அருகே நிரம்பி வழியும் வளத்தூா் ஏரி

Published on

குடியாத்தம் ஒன்றியம், வளத்தூா் ஊராட்சியில் அமைந்துள்ள ஏரி நிரம்பி வழிகிறது.

தொடா்மழை காரணமாக பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதையடுத்து இந்த ஏரிக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்ததையடுத்து, ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டியது. ஊரக வளா்ச்சித் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த ஏரி நிரம்பியதையடுத்து, வளத்தூா், உள்ளி, சிங்கல்பாடி, பாா்வதியாபுரம், கூடநகரம் உள்ளிட்ட 10-க்கும். மேற்பட்ட கிராமங்களின் நீா்மட்டம் உயரும். வளத்தூா் ஏரி நிரம்பியதையடுத்து, அக்கிராமங்களைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனா்.

வளத்தூா் ஊராட்சித் தலைவா் நிா்மலா சேட்டு தலைமையில் கிராம மக்கள் ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் உபரிநீரில் மலா் தூவி பூஜை நடத்தினா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com