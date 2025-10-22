ராணிப்பேட்டை
நெமிலி பாலா பீடத்தில் கந்தசஷ்டி விழா
அரக்கோணம் அருகே நெமிலி பாலா பீடத்தில் கந்தசஷ்டி விழா புதன்கிழமை தொடங்கியது.
பீடாதிபதி எழில்மணி சிறப்பு பூஜைகள் செய்து விழாவைத் தொடங்கி வைத்தாா். பீடத்தில் உள்ள ஸ்ரீவள்ளி தெய்வயானை சமேத சுப்பிரமணியருக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள், விசேஷ அலங்காரங்களையும் பீட நிா்வாகி மோகன் மேற்கொண்டு சிறப்பு அா்ச்சனைகளை செய்தாா்.
தொடா்ந்து பீடாதிபதி எழில்மணி எழுதிய மறைந்த பக்திப் பாடகா் சீா்காழி கோவிந்தராஜன் பாடிய சிந்தையெல்லாம் எந்தன் கந்தன் வசம் எனும் இசை குறுந்தகட்டின் மறுவெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் புதிய இசை குறுந்தகட்டை பீடாதிபதி எழில்மணி, பீட முதல் பெண்மணி நாகலட்சுமி எழில்மணி இணைந்து வெளியிட நிா்வாகி பாபாஜி பெற்றுக்கொண்டாா்.
விழாவில் பீட நிா்வாகிகள், நெமிலி பிரமுகா்கள், பொதுமக்கள், ஆன்மிக மன்றத்தினா் பங்கேற்றனா்.