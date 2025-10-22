மின் அழுத்த கோளாறு எதிரொலி: வந்தே பாரத் உள்ளிட்ட ரயில்கள் தாமதம்
அரக்கோணம்- திருவள்ளூா் இடையே புதன்கிழமை உயா்அழுத்த மின்விநியோகத்திலும், தொடா்ந்து சிக்னல் பராமரிப்பிலும் கோளாறு ஏற்பட்டதை தொடா்ந்து அவ்வழியே வந்த வந்தே பாரத் உள்ளிட்ட பல ரயில்கள் சுமாா் ஒரு மணி நேரம் நிறுத்தப்பட்டு பின் இயக்கப்பட்டன.
சென்னையில் இருந்து அரக்கோணம் நோக்கி வந்த மின்சாரரயில் புதன்கிழமை கடம்பத்தூா் மற்றும் செஞ்சிபானம்பாக்கம் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே சென்றபோது திடீரென உயா்அழுத்த மின்விநியோகத்தில் தடை ஏற்பட்டது. இதனால் அந்த ரயில் அதே இடத்தில் நின்றது.
மேலும், இப்பிரச்னையால் அத்தடத்தில் அரக்கோணம் - திருவள்ளூா் தடத்திலும் சிக்னல் கோளாறு ஏற்பட்டது. இதனால் அவ்வழியே பெங்களூருவில் இருந்து சென்னை சென்று கொண்டிருந்த வந்தே பாரத் அதி விரைவு ரயில், மின்சாரர யில்கள் ஆங்காங்கே நின்றன. இதையடுத்து அரக்கோணத்தில் இருந்து உயா் அழுத்த மின்விநியோகப்பிரிவு மற்றும் சிக்னல் பராமரிப்பு பொறியாளா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் விரைந்துச் சென்று கோளாற்றை சீா் செய்தனா். இதையடுத்து 1 மணிநேரம் தாமதமாக அனைத்து ரயில்களும் இயக்கப்பட்டன.