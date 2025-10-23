ராணிப்பேட்டை
திமிரி ஒன்றியக்குழு கூட்டம்
திமிரி ஊராட்சி ஒன்றியக்குழு கூட்டம்அலுவலக அரங்கில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு ஒன்றியக்குழு தலைவா் எஸ். அசோக் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் ஜெ.ரமேஷ்,வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் சைபுதீன், சித்ரா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கூட்டத்தில் புங்கனூா் ஊராட்சியில் உள்ள பழுதடைந்துள்ள நியாயவிலைக் கடை கட்டடம், நகா்புற ஆரம்ப துணை சுகாதார நிலைய கட்டடம் ஆகியவற்றை இடித்து அப்புறப்படுத்துவது, புங்கனூா் ஊராட்சி வெள்ளைகுளம் கிராமத்தில் ரூ.3.5 லட்சத்தில் சிமென்ட் சாலை அமைப்பது, பட்டணம், பரதராமி அல்லாளச்சேரி, காவனூா், உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊராட்சிகளில் சிமென்ட் சாலைகள் என திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்வது உள்பட 15 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இதில் ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.