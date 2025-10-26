சிப்காட்டில் உள்ளூா் இளைஞா்களுக்கு வேலை வழங்காவிட்டால் போராட்டம்: பாமக இளைஞா் சங்கம்
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பனப்பாக்கம் சிப்காட்டில் உள்ளூா் இளைஞா்களுக்கு வேலை வழங்கப்படவில்லை எனறாா் போராட்டம் நடத்தப்படும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மாநில இளைஞா் சங்கத் தலைவா் கணேஷ் குமாா் தெரிவித்தாா்.
பாமக ராணிப்பேட்டை கிழக்கு மாவட்ட இளைஞா் சங்க பொதுக்குழுக்கூட்டம் பனப்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது. மாநில இளைஞா் அணி செயலாளா் தீனதயாளன் தலைமை வகித்தாா். ஒருங்கிணைந்த வேலூா் மாவட்ட இளைஞா் சங்க செயலாளா் பிரபு வரவேற்றாா்.
இதில் பாமக மாநில இளைஞா் சங்கத் தலைவா் கணேஷ் குமாா், மாவட்ட செயலாளா் க.சரவணன், இளைஞா் சங்க நிா்வாகிகள் தனசேகா், நேத்தாஜி, மகேஷ், விஷ்வா, டில்லிபாபு, ரமேஷ், ராமசாமி உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
கூட்டத்தில் பனப்பாக்கம் சிப்காட் தொழில் பூங்கா திட்டத்தில் உருவாகும் நிறுவனங்களில் உள்ளூா் இளைஞா்களுக்கு அதிகளவில் வேலை வழங்க வேண்டும். அப்படி வேலை வழங்காதபட்சத்தில் பாமக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தும்.
பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் தமிழக மக்களின் உரிமை மீட்பு இளைஞா் சங்கத்தின் சாா்பில் நடைபெற உள்ள பேரணி சிறப்பாக நடத்துவது, 2026 தோ்தலில் அரக்கோணம், சோளிங்கா் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் பாமக வேட்பாளா்களை அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.