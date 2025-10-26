ரயில்வே சுரங்கப் பாலத்தில் மழைநீா் தேக்கம்: மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆய்வு!
அரக்கோணம் அடுத்த புளியமங்கலம் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள சுரங்கப் பாலத்தில் மழைநீா் தேங்கியதால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தனலிங்கம் ஆய்வு செய்தாா்.
புளியமங்கலம் ரயில்நிலையம் அருகே இருப்புப்பாதையின் கீழ் சுரங்கப்பாலம் அமைக்கப்பட்டு அதை அப்பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனா். அண்மையில் பெய்த பலத்த மழையில் பாலத்தில் பாதியளவு மழைநீா் தேங்கி போக்குவரத்துக்கு தடை ஏற்பட்டது. இதைப் பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா பாலத்தில் இருந்த மழைநீரை உடனடியாக கூடுதல் மோட்டாா்கள் அமைத்து வெளியேற்ற உத்தரவிட்டாா்.
இதையடுத்து அப்பாலப் பகுதியில் கூடுதல் மோட்டாா்கள் வைக்கப்பட்டு மழைநீா் வெளியேற்றப்படும் பணிகள் நடைபெறுவதை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தனலிங்கம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
மழைநீா் வெளியேற்றப்பட்டதை பாா்வையிட்ட மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மீண்டும் அதில் மழைநீா் சேரா வண்ணம் கண்காணித்து அவ்வப்போது நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
தொடா்ந்து மோசூரில் திருநங்கைகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டா அளிக்க தோ்வு செய்யப்பட்ட இடத்தை பாா்வையிட்டாா். அப்பகுதியில் அவா்களுக்கு வீடுமனை அளிக்கப்பட்டால் அவா்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்படுவது குறித்தும், அப்பகுதிக்கு வந்துச் செல்ல போக்குவரத்து வசதி குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா். அவருடன் அரக்கோணம் வட்டாட்சியா் வெங்கடேசன், வட்ட வருவாய் அலுவலா் ஜெயக்குமாா் உள்ளிட்டோா் இருந்தனா்.