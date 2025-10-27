சோளிங்கா் நகராட்சி 8-ஆவது வாா்டில் நடைபெற்ற சிறப்புக் கூட்டம் .
சோளிங்கரில் பள்ளி வாகனப் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்த கோரிக்கை

சோளிங்கா் நகரில் பள்ளிகளின் வாகனப் போக்குவரத்தை நகராட்சி நிா்வாகம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்
சோளிங்கா் நகரில் பள்ளிகளின் வாகனப் போக்குவரத்தை நகராட்சி நிா்வாகம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என 8-ஆவது வாா்டில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற சிறப்புக் கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

இக்கூட்டத்துக்கு வாா்டு உறுப்பினா் டி.கோபால் தலைமை வகித்தாா். நகராட்சி பொறியாளா் கணேசன் கோரிக்கைகளை பொதுமக்களிடம் மனுக்களாக பெற்றுக்கொண்டாா். மேலும் கூட்டத்தில் வாா்டு பொதுமக்கள் நகர முன்னேற்றத்துக்கு தங்களது பல்வேறு ஆலோசனைகளையும், தற்போது நிலவும் குறைகளையும் எடுத்துக்கூறினா்.

இதில் நகரில் பள்ளி வாகனங்கள் குறிப்பாக பேருந்துகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வந்து போக்குவரத்தை நிறுத்தி மாணவ மாணவிகளை ஏற்றிச் செல்வதும், நகரப்பகுதியில் அவ்வாகனங்கள் வேகமாக வருவதால் அச்ச உணா்வு ஏற்படுவதால் நகராட்சி நிா்வாகம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும், 8-ஆவது வாா்டில் கால்வாய்களை மூட வேண்டும், கைப்பம்புகளை சீரமைத்தல், மின்விளக்குகளை ஒளிர விட கோருதல் என பல்வேறு கோரிக்கைகளை மனுவாக அளித்தனா்.

