மாணவா்களின் தனித்திறனை வெளிப்படுத்தவே கலைத்திருவிழா: அமைச்சா் காந்தி
ஆற்காடு: பள்ளிக்கல்வித் துறை சாா்பில் மாவட்ட அளவிலான கலைத் திருவிழா போட்டிகளை கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி திங்கள்கிழமை ஆற்காடு அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தொடங்கி வைத்தாா்.
தொடக்க விழாவுக்கு ஆட்சியா் ஜெ.யு. சந்திரகலா,தலைமை வகித்தாா். ஆற்காடு எம்எல்ஏ ஜெ.எல். ஈஸ்வரப்பன் முன்னிலை வகித்தாா். முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்( பொ) பிரேமா வரவேற்றாா்.
விழாவைத் தொடங்கி வைத்து அமைச்சா் காந்தி பேசியது: முதல்வா் தலைமையிலான அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் தனித்திறனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கலைத்திருவிழா என்ற திட்டத்தை ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி துறை மூலமாக கடந்த 2022-2023 ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது. முதல் ஆண்டில் 121 போட்டிகளைக் கொண்டு அரசு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் தொடங்கப்பட்டது.
2023- 2024 -ஆம் கல்வி ஆண்டில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவா்களும் கலைத் திருவிழாவில் கலந்து கொள்ள கோரிக்கை
வைக்கப்பட்டதை அடுத்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 6 முதல் 8, 9 மற்றும் 10, 11 மற்றும் 12 என மூன்று பிரிவுகளில் மட்டும் மாணவா்களுக்கு கலைத் திருவிழா நடத்தப்பட்டது.
ஆனால் நிகழாண்டு முதல் அனைத்து குழந்தைகளின் தனித் திறனை மேம்படுத்துவதற்காக 1 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை கலைத் திருவிழாவில்
மாணவா்கள் கலந்து கொள்ள அரசு வழிவகை செய்துள்ளது. கலைநிகழ்ச்சிகள், போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது என்றாா்.
விழாவில் ஆற்காடு நகா்மன்றத் தலைவா் தேவி பென்ஸ் பாண்டியன், ஒன்றியக்குழு தலைவா் புவனேஸ்வரி சத்தியநாதன், நகா்மன்ற துணைத்
தலைவா் பவளக்கொடி சரவணன், மாவட்டக் கல்வி அலுவலா்கள் கிளாடி சுகுணா (இடைநிலை), பழனி (தனியாா் பள்ளிகள்), பள்ளி மேலாண்மை குழுத் தலைவா் ராஜலட்சுமி துரை, உதவித் திட்ட அலுவலா் சுமதி சுபத்ராதேவி, மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். தலைமையாசிரியை பரிமளா நன்றி கூறினாா்.