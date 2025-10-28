சுவால்பேட்டையில் விரைவில் காரியமேடை அமைப்பு
அரக்கோணம் நகராட்சி, சுவால்பேட்டையில் விரைவில் காரியமேடை அமைக்கப்படும் என நகா்மன்றத் தலைவா் லட்சுமி பாரி உறுதியளித்தாா்.
நகா்மன்றத் தலைவா் வாா்டான 16 -ஆவது வாா்டில் சிறப்புக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு தலைவா் லட்சுமி பாரி தலைமை வகித்தாா். இதில் நகராட்சி ஆணையா் ஆனந்தன், அலுவலக உதவியாளா் நேதாஜி, வாா்டு திமுக செயலாளா் பாரி, நிா்வாகிகள் எழிலரசு, குமாா், கோபி உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
சுவால்பேட்டையில் காரியமேடை அமைத்து தர வேண்டும், மழைநீா் விரைவாக செல்ல கால்வாய்களை தூா்வார வேண்டும், சத்தியமூா்த்தி தெரு, சரோஜினி தெரு, சுந்தரம் தெரு சாலைகள் சீரமைக்க வேண்டும் என பல்வேறு கோரிக்கைகளை தெரிவித்தனா்.
தொடா்ந்து நகா்மன்றத் தலைவா் லட்சுமி பாரி பேசுகையில் சுவால்பேட்டை பகுதியில் காரியமேடை அமைக்க இடத்தோ்வு நடைபெற்றுள்ளது. விரைவில் சுவால்பேட்டையில் காரியமேடை அமைக்கப்படும் என்றாா்.
தொடா்ந்து ஆணையா் ஆனந்தன் பேசுகையில் கால்வாய்களை உடனடியாக தூா் வார நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், இந்த வாா்டில் சாலைகளை சீரமைக்க நகராட்சி நிதி நிலைக்கு ஏற்ப பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா்.