ராணிப்பேட்டை
நாளைய மின்தடை
நேரம் காலை 9 மணி முதல் 5 மணிவரை
நேரம் காலை 9 மணி முதல் 5 மணிவரை
மின் தடை பகுதிகள், ராணிப்பேட்டை நகரம், முகுந்தராயபுரம், லாலாப்பேட்டை, தக்கான்பாளையம், நெல்லிக்குப்பம், ஏகாம்பர நல்லூா், கத்தாரிகுப்பம், கல்மேல்குப்பம், வில்வநாதபுரம், எருக்கன்தொட்டி, பெல் நகரியம், நரசிங்கபுரம், கிருஷ்ணாவரம், சுற்றுப்புறப் பகுதிகள்.
வாலாஜாபேட்டை
மின் தடைபகுதிகள்- வாலாஜாபேட்டை நகரம், தேவதானம், வி.சிமோட்டூா், வன்னிவேடு, குடியமல்லூா், பூண்டி, சாத்தம்பாக்கம், தென்கடப்பந்தாங்கல், அம்மனந்தாங்கல், பாகவெளி, முசிறி, அனந்தலை, ஒழுகூா், வாங்கூா், தலங்கை , செங்காடு, படியம்பாக்கம், வள்ளுவம்பாக்கம், சுற்றுப்புறப் பகுதிகள்.