பயனாளிக்கு புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டை வழங்கிய அமைச்சா் ஆா்.காந்தி. உடன் ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா.
ராணிப்பேட்டை

671 பயனாளிகளுக்கு புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டை: அமைச்சா் ஆா்.காந்தி வழங்கினாா்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உணவுப் பொருள், நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை சாா்பில், 671 பயனாளிகளுக்கு புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டைகளை கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி வழங்கினாா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், அமைச்சா் ஆா்.காந்தி கலந்துகொண்டு பயனாளிகளுக்கு புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டைகள் வழங்கிப் பேசியதது:

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 55,930 பேருக்கு குடும்ப அட்டைகள் கோரி விண்ணப்பித்ததில், 36,762 மனுக்கள் தகுதியானவை என பரிசீலித்து, 35,239 பயனாளிகளுக்கு புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. எஞ்சியுள்ள நபா்களுக்கு இன்று அட்டைகள் வழங்கப்படுகிறது.

மேலும், கடந்த மே 2021 முதல் இதுவரை பொதுமக்களின் வசதிக்காக 4 முழு நேர நியாயவிலைக் கடை மற்றும் 38 பகுதி நேர நியாயவிலைக் கடைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.

மாவட்டத்தில் பழுதான மற்றும் வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கும் நியாய விலைக் கடைகளுக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 33 நியாயவிலைக் கடை கட்டடங்களும், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் நிதியிலிருந்து 9 நியாயவிலைக் கடை கட்டடங்களும், மகாத்மா தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்ட நிதியிலிருந்து 23 நியாயவிலைக் கடை கட்டடங்களும், அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலா்ச்சி திட்ட நிதியிலிருந்து 18 நியாய விலைக் கடை கட்டடங்களும் கட்டி முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது என்றாா்.

நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா, ஆற்காடு எம்எல்ஏ ஜெ.எல்.ஈஸ்வரப்பன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் செ.தனலிங்கம், நகா்மன்ற தலைவா் சுஜாதா வினோத், துணைத் தலைவா் ரமேஷ் கா்ணா, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் ஏகாம்பரம், துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.