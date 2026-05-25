Dinamani
ட்விஷா சா்மா மரணம்: உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து இன்று விசாரணைஎபோலா பாதிப்பு நாடுகளுக்கு தேவையற்ற பயணம் வேண்டாம்: மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்தமிழ்நாட்டில் 19 மாவட்டங்களுக்கு இன்று பலத்த மழைக்கான ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!சட்டவிரோத குடியேறிகளை அடைத்து வைக்க மையங்கள்: மேற்கு வங்க அரசு உத்தரவு ரயில் நிலையங்களில் கஞ்சா கடத்தலை தடுக்க சிறப்புக் குழுஜூன் முதல் வாரத்தில் ‘இண்டி’ கூட்டணித் தலைவா்கள் சந்திப்பு: மம்தா
/
ராணிப்பேட்டை

தாயுமானவா் திட்டம் மறுசீரமைப்புடன் தொடரும்: அமைச்சா் வி. காந்திராஜ்

தாயுமானவா் திட்டம் மறுசீரமைப்புடன் தொடரும்...

News image

அமைச்சா் வி. காந்திராஜ்

Updated On :25 மே 2026, 4:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடந்த ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட தாயுமானவா் திட்டம் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டு தொடரும் என கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சா் வி.காந்திராஜ் தெரிவித்தாா்.

அரக்கோணத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியது: முதல்வா் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி நடைமுறையில் ரேஷன் கடைகளில் உள்ள தாயுமானவா் திட்டம் உள்ளிட்ட அனைத்து திட்டங்களும் தொடரும். அதில் ஏதேனும் பிரச்னைகள் இருப்பின் அவை மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டு தொடா்ந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

கடந்த ஆட்சியில் இருந்த ஊழல்கள் இந்த ஆட்சியில் இருக்காது. ஊழலற்ற ஆட்சியாக தவெக ஆட்சி இருக்கும். ரேஷன் கடைகளில் இருக்கும் பிரச்னைகள் குறித்து கள ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். உணவு பொருள்கள் கடத்தல் விஷயத்தில் சம்மந்தப்பட்ட அலுவலா்களோடு தீவிர ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு இனி தவறுகள் நடைபெறாவண்ணம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ரேஷன் கடை பணியாளா்களின் குறைகள், கோரிக்கைகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கு முதல்வரின் ஆலோசனைகள் பெறப்பட்டு தகுந்த சீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

ரேஷன் கடைகளில் தரமான அரிசி வழங்கப்படவில்லை என்ற குறை இது நாள் வரை இருந்து வந்த நிலையில் இனி இக்குறை வராதவாறு நடவடிக்கை கண்டிப்பாக இருக்கும்.

அரக்கோணம் நகர போக்குவரத்து பிரச்சினை குறித்து காவல் துறையினருடன் கலந்து ஆலோசனை செய்து விரைவில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றாா் அமைச்சா் வி.காந்திராஜ்.

தொடர்புடையது

தவெக ஆட்சி 50 ஆண்டுகள் தொடரும்: அமைச்சா் ராஜ்மோகன்

தவெக ஆட்சி 50 ஆண்டுகள் தொடரும்: அமைச்சா் ராஜ்மோகன்

மகளிா் உரிமைத்தொகைத் திட்டம் தொடரும் என்ற அறிவிப்பு வரவேற்கதக்கது: தொல். திருமாவளவன்

மகளிா் உரிமைத்தொகைத் திட்டம் தொடரும் என்ற அறிவிப்பு வரவேற்கதக்கது: தொல். திருமாவளவன்

வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாலும் மக்கள் பணி தொடரும்: முன்னாள் அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன்

வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாலும் மக்கள் பணி தொடரும்: முன்னாள் அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன்

100 யூனிட் இலவச மின்சாரத் திட்டம் தொடரும்! தமிழக அரசு

100 யூனிட் இலவச மின்சாரத் திட்டம் தொடரும்! தமிழக அரசு

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin