கரோனா நோய் தொற்று பாதிப்பால் கடும் வீழ்ச்சியில் தோல் தொழில்: நேரடியாக மற்றும் முறைமுகமாக சுமாா் 75 ஆயிரம் போ் வலை இழக்கும் அபாயம்

கரோனா நோய் தொற்று பாதிப்பால் கடும் வீழ்ச்சியில் தோல் தொழில்: நேரடியாக மற்றும் முறைமுகமாக சுமாா் 75 ஆயிரம் போ் வலை இழக்கும் அபாயம்

By DIN | Published on : 11th April 2020 12:17 AM | அ+அ அ- | |