பள்ளிகொண்டாவில் இயங்கும் சாா் பதிவாளா் அலுவலகம்: ஆம்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள் பதிவு செய்யத் தடை; பத்திரப்பதிவு சாத்தியமில்லை?

பள்ளிகொண்டாவில் இயங்கும் சாா் பதிவாளா் அலுவலகம்: ஆம்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள் பதிவு செய்யத் தடை; பத்திரப்பதிவு சாத்தியமில்லை?

By DIN | Published on : 23rd April 2020 04:08 AM | அ+அ அ- | |