குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,500 பெற்றுத் தருவேன் ஆம்பூா் அதிமுக வேட்பாளா்

