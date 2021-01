எம்பிபிஎஸ் சீட் தருவதாகக் கூறி ரூ. 27 லட்சம் மோசடி: அரசு மருத்துவா் உள்பட இருவா் கைது

