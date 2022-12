ஆம்பூா் கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலை பகுதியில் 30.60 மி.மீ. மழை

