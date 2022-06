20,000 பேருக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க நடவடிக்கை: திருப்பத்தூா் மாவட்ட அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுக்கு அமைச்சா் வேலு உத்தரவு

By DIN | Published On : 04th June 2022 11:57 PM | Last Updated : 04th June 2022 11:57 PM | அ+அ அ- |