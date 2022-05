திருப்பத்துாா் மாவட்டத்தில் 51 ஊராட்சிகள் தன்னிறைவு ஊராட்சிகளாக மாற்றத் தோ்வு

திருப்பத்துாா் மாவட்டத்தில் 51 ஊராட்சிகள் தன்னிறைவு ஊராட்சிகளாக மாற்றத் தோ்வு

By DIN | Published On : 25th May 2022 12:00 AM | Last Updated : 25th May 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |