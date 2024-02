திருப்பத்தூா் அருகே 3,500 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வெண்மை நிறப் பாறை ஓவியங்கள் கண்டெடுப்பு

By DIN | Published On : 05th February 2024 12:00 AM | Last Updated : 05th February 2024 12:00 AM | அ+அ அ- |