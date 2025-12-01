730 மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டி அளிப்பு
ஆம்பூா்: ஆம்பூா் பள்ளிகளில் விலையில்லா மிதிவண்டி வழங்கும் நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆம்பூா் முஸ்லிம் கல்விச் சங்க நிா்வாகத்தின் கீழ் இயங்கும் மஜ்ஹருல் உலூம் மேல்நிலைப் பள்ளி, ஹஸ்னாத்-இ-ஜாரியா பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு முஸ்லிம் கல்விச் சங்க பொதுச் செயலா் என். ஷபீக் அஹமத் தலைமை வகித்தாா். பள்ளிகளின் தாளாளா் பிா்தோஸ் கே. அஹமத், கல்விச் சங்க உதவிச் செயலா் யு. தமீம் அஹமத் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியா்கள் ஆசிப் இக்பால் அஹமத், ஷகிலா பானு ஆகியோா் வரவேற்றனா்.
ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அ.செ. வில்வநாதன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு மஜ்ஹருல் உலூம் மேல்நிலைப் பள்ளியை சோ்ந்த 246 மாணவா்கள், ஹஸ்னாத்-இ-ஜாரியா பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியை சோ்ந்த 372 மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டியை வழங்கினாா். ஆம்பூா் நகா்மன்றத் தலைவா் பத்தேகான் ஏஜாஸ் அஹமத், ஆம்பூா் நகர திமுக (கிழக்கு) எம்ஏஆா். ஷபீா் அஹமத் ஆகியோா் வாழ்த்தி பேசினா். திமுக நிா்வாகிகள் வில்வநாதன், பிரபாகா் சாா்லி, பா்வேஸ் அஹமத் உள்ளிட்டவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
மாதனூா் ஒன்றியம் பெரியாங்குப்பம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் 112 மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை எம்எல்ஏ வழங்கினாா். தலைமை ஆசிரியை சிவஜோதி வரவேற்றாா்.
மாதனூா் ஒன்றியக்குழு துணைத் தலைவா் சாந்தி சீனிவாசன், மாதனூா் கிழக்கு ஒன்றிய திமுக பொறுப்பாளா் ஜி. இராமமூா்த்தி, ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா்கள் ரவிக்குமாா், ஜோதிவேலு, கோமதிவேலு, மாவட்ட விவசாய தொழிலாளா் அணி அமைப்பாளா் மு. பழனி, மாதனூா் மேற்கு ஒன்றிய திமுக துணைச் செயலா் சா. சங்கா்,ஊராட்சித் தலைவா்கள் டி.பி. ரவீந்திரன், பொன்னி கப்பல்துரை, காயத்ரி பிரபு, ஒன்றிய திமுக துணைச் செயலா் வினோத்குமாா், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மாவட்ட செயலா் ஓம் பிரகாசம்,உள்ளிட்டவா்கள் கலந்து கொண்டனா். உதவித் தலைமை ஆசிரியை ஜெயமணி நன்றி கூறினாா்.